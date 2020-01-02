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Çorlu'nun geleceğini çocuklar şekillendirecek

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi ile kentte yaşayan çocuklar Çorlu'nun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

02.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:07 Çorlu'nun geleceğini çocuklar şekillendirecek
Belediyesi Çocuk Meclisi ile kentte yaşayan çocuklar Çorlu'nun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Çorlu'da yaşayan olan öğrencilerden oluşan meclis 10 Ocak 2020'de ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilecek Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısı 10 Ocak 2020 Cuma günü gerçekleştirilecek. Çocuk Meclisi, çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olabilmeleri yolunda katkı ve eğitimde bulunmayı amaçlıyor.

Çocukların ailelerine, çevrelerine ve yaşadıkları kente duyarlılığını artırmayı amaçlayan Çocuk Meclisi'nin kurulmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çocuklarımızın taleplerini ifade etmelerini, kentimizde gerçekleşecek projelerde ve yeniliklerde aktif rol almalarını sağlayacak bir proje Çocuk Meclisimiz. Çocuklarımızı seviyoruz ve onların fikirlerini önemsiyoruz. Çocuk dostu bir kent olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuk Meclisi dört yıl boyunca görev yapacak ve okulların açık olduğu süre zarfında toplanarak gündeme dair kararlar alacak. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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