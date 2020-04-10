Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldı

Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

10.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:07
Çorlu 'nun meydanı yayalara kapatıldı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.
Çorlu'da koronovirüs tedbirleri kapsamında belediye binası önünde bulunan diye önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı, zabıta ekipleri tarafından vatandaşların giriş ve çıkışlarına emniyet şeridi çekerek kapatıldı. Meydanda özellikle vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı ve bunun içinde böyle bir karar alındığı belirtildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de meydanda sosyal mesafeyi korumadığı gerekçesiyle 25 kişiye para cezası uyguladı Çorlu’nun meydanı yayalara kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Çorlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Kosova'da sağlık çalışanlarına moral konseri-2 - Haber 18:03: Zabıta'dan polislere tatlı - Haber 18:02: Hindistan'da yevmiyeli işçiler "Kovid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatılması" ihtimalinden... - Haber 18:02: Filipinler'de salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkışı yasaklandı - Haber 18:00: MANİSA Esnafların dikkati anne ve yedi yavru kediyi kurtardı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler