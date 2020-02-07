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Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi.

07.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:48Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken iki şüpheli de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu NSM Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa ve Reşadiye Mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde polis ekiplerince eş zamanlı aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili S. B. ve R. Ö. isimli iki kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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