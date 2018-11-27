Çorlu Sydv'nin Yardımları Sürüyor

27 Kasım 2018 Salı 11:44



27 Kasım 2018 Salı 11:44

Başkanlığını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın yaptığı Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor.Çorlu SYDV'den yapılan açıklamada, "2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırında olan ailelerin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan çocukları için yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaçlarını karşılayarak okula gitmeye teşvik etme ve yoksunluklarını gidermek amacıyla uygulanan 'Okuluma Başlıyorum' projesi kapsamında bin 189 öğrenciye öğrenci başına 200 TL maddi yardım yapılmış ve vakıf bütçesinden toplam 237 bin 800 TL harcama yapılarak aile bütçelerine katkı sağlandı" denildi.Açıklamada, "Ayrıca çocukların beslenme saatinde okulda yoksun kalmalarını önleyerek sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve okula devamlılığını arttırmak amacıyla uygulanan 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' projesi kapsamında ilk ve ortaöğretimde okuyan bin 100 öğrencinin okul kantininden günlük yemek ihtiyacı karşılanıyor. 12 Kasım 2018 tarihinde başlayan ve eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar devam edecek proje için 858 bin TL bütçe ayrıldı. 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırında olan ve halen soba ile ısınma ihtiyacını karşılayan bin 300 aileye 2018-2019 kış döneminde kullanılmak üzere hane başına 2 ton kömür dağıtımı ile aile bütçelerine katkı sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ