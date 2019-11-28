Haberler » Ekonomi » Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi - Ekonomi

Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında düzenlenen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi gerçekleştirildi.

28.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:01Çorlu TSO Akademi'den kalite eğitimi
Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında düzenlenen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi gerçekleştirildi.

Süleyman Serkan Yılmaz'ın sunumuyla Çorlu TSO Kuzey Eğitim Salonu'nda gerçekleşen eğitimde; Kalitenin Tanımı ve Tarihçesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Tarihçesi, Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri, Problem Çözme Teknikleri Temel Eğitimi, ISO 9001-2015 Yeni Yaklaşımlar, ISO 9001-2015 Standartları, Denetim-İç tetkik ve İlgili Kavramlar, İç Tetkikçinin Özellikleri, Denetim Türleri, İç Denetim Planının Oluşturulması, İç Tetkik Soru Listelerinin Hazırlanması, İç Denetimin Gerçekleştirilmesi, İç Denetim Sonrası Raporlama ve Uygunsuzlukların Kayıt Altına Alınması, Uygunsuzlukların Bildirilmesi, Takibi ve Kapatılması, İç Denetim Simülasyonu konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

Serkan Yılmaz, Çorlu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:09 VakıfBank'tan tedarikçilere özel yeni ürün
16:09 Marmaray'da 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşındı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
16:08 AP, iklim için olağanüstü hal ilan etti
16:06 Marmaray'da 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşındı
16:04 KARDEMİR'e uluslararası iki önemli belge
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:24 Hindistan'da muhalif vekilden soğan krizi protestosu: Eyalet meclisine soğandan yapılmış çelenkle geldi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:13:45