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Çorlu TSO Akademi eğitimlerine devam ediyor

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) bünyesinde yer alan Çorlu TSO Akademi tarafından oda üyelerine ve vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen eğitim ve seminerler devam ediyor.

26.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:19Çorlu TSO Akademi eğitimlerine devam ediyor
Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) bünyesinde yer alan Çorlu TSO Akademi tarafından oda üyelerine ve vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen eğitim ve seminerler devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 'Daha Kolay Nasıl Öğrenirim ' konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminere Çorlu TSO 14. Meslek Komitesi Başkanı Hülya Perin, Başkan Yardımcısı Raşit İldoğan ve Komite Üyesi Hüseyin Yüksel de katılımda bulundu.

Nazlı Yıldıran Akbaş ve Dr. Gülçin Babaoğlu'nun sunumlarıyla gerçekleşen seminerde; Birçok çocuğun sahip olduğu öğrenme yeteneği hayatının ilk yıllarında duyduğu dil ile ilgili olabilir mi? Dil edinimi ile birlikte ileriki akademik yaşantısında çocuğumuz riskli grupta ise anne baba olarak bunu nasıl fark edebiliriz? Neler yapabiliriz? Nasıl önlem alırız? ve Erken müdahalede anne baba olarak alacağımız rol nedir? konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

Hüseyin Yüksel, Çorlu, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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