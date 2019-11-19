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Çorlu TSO Akademi'nin eğitimleri sürüyor

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) bünyesinde yer alan Çorlu TSO Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında "Yeni İnsan Kaynakları Trendleri-İşyerinde Motivasyonu Arttırmanın Yolları" konulu seminer gerçekleştirildi.

19.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:42Çorlu TSO Akademi'nin eğitimleri sürüyor
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) bünyesinde yer alan Çorlu TSO Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında "Yeni İnsan Kaynakları Trendleri-İşyerinde Motivasyonu Arttırmanın Yolları" konulu seminer gerçekleştirildi.

Çorlu TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil'in sunumlarıyla gerçekleşen seminerde; "İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? Neden Bir İnsan Kaynakları Departmanınız Olmalı? Yeni İK Trendleri, Günümüzde Çalışan Profili, Çalışanlar Nasıl Motive Olur? Çalışan Olarak Nasıl Motive Oluruz?" konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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