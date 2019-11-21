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Çorlu TSO Başkanı Volkan: "Nitelikli ara eleman için meslek liseleri önemli"

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu ve Ergene'de eğitim-öğretim veren meslek liselerini tek tek ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

21.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:10Çorlu TSO Başkanı Volkan:
Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu ve 'de eğitim-öğretim veren meslek liselerini tek tek ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, meslek liseleri ile 1 OSB'de yer alan Topkapı Sur Okulları yöneticisi Deniz Şuekinci'ye ziyarette bulundu. Ziyarette nitelikli ara eleman yetiştirmenin önemine değinen Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Volkan, "Bölgemizde çok daha nitelikli personeller yetişecek ve firmalarımıza, bölgemize ve ülkemize hizmet edecek öğrencilerin yetişmesi gerekiyor. Odamız olarak Bölgemizin ve Ülkemizin gelişmesi adına proje ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ara eleman ve meslek liseleri konusunda kariyer günleri düzenlemek olumlu bir adım olacaktır" dedi.

İzzet Volkan ziyaret akabinde Motorlu Araçlar, Mekatronik, Makine, Elektrik Elektronik, Kimya Teknolojileri alanlarında incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Ergene, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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