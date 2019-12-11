Haberler » Güncel » Çorlu TSO'dan deprem semineri - Haber

Çorlu TSO'dan deprem semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında Deprem Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler konulu semineri gerçekleştirildi.

11.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:37Çorlu TSO'dan deprem semineri
Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler konulu semineri gerçekleştirildi.

Tekirdağ AFAD uzmanları tarafından Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleşen seminerde, afette alınması gereken tedbirler, öncesi ve sonrası yapılacaklar, afetten sonraki ilk 72 saatin önemi ve doğru davranış şekilleri konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Seminere Çorlu TSO Meclis Başkan Yardımcısı ve 13. Meslek Komite Üyesi Umut Güngör de katıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Deprem, Çorlu, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52 Mersin cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:52 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, FT sıralamasında Türkiye birincisi oldu - Haber
17:52 Yozgat'ta hizmet içi eğitimini tamamlayan mahalle bekçilerine sertifikaları verildi - Haber
17:46 Sincik, kros şampiyonu oldu - Haber
17:45 CHP Milletvekili paylaştı: "Bize böyle valiler lazım" - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 17:54:53