Çorlu TSO'dan Trakya'da bir ilk: UR-GE Projesi
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın makine sektörü için geliştirdiği UR-GE projesi onaylandı.
12.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:12
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın makine sektörü için geliştirdiği UR-GE projesi onaylandı.
Trakya Bölgesi'nde makine ve aksamları sektöründe yer alan firmaların ihracat kapasitesini ve rekabet gücünü arttırmak üzere Çorlu TSO tarafından hazırlanan Çorlu Makine ve Aksamları İmalatçıları İhracatı Geliştirme Projesi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
Proje ile ilgili açıklamada bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Bölgemizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Ticaret Bakanlığımız sürdürülebilirlik ilkesi yol haritasını daha ileri düzeyde çalışmalarla gelişmekte ve kümelenme ile ilgili birikimi de ihracatta devlet yardımları politikalarına yansıtarak firmalarımızın uluslararası olma sürecinin tüm aşamalarının proje ile destekleneceği bir mekanizma oluşturdu. Bu kapsamda 2010 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi yani UR-GE tebliği ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde şirketlerimizin proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması oluşturulmuştu. Bu desteklerden üyelerimizi faydalandırmak amacı ile böyle bir proje hazırladık ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygun bulundu" dedi. - TEKİRDAĞ
Trakya Bölgesi'nde makine ve aksamları sektöründe yer alan firmaların ihracat kapasitesini ve rekabet gücünü arttırmak üzere Çorlu TSO tarafından hazırlanan Çorlu Makine ve Aksamları İmalatçıları İhracatı Geliştirme Projesi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
Proje ile ilgili açıklamada bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Bölgemizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Ticaret Bakanlığımız sürdürülebilirlik ilkesi yol haritasını daha ileri düzeyde çalışmalarla gelişmekte ve kümelenme ile ilgili birikimi de ihracatta devlet yardımları politikalarına yansıtarak firmalarımızın uluslararası olma sürecinin tüm aşamalarının proje ile destekleneceği bir mekanizma oluşturdu. Bu kapsamda 2010 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi yani UR-GE tebliği ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde şirketlerimizin proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması oluşturulmuştu. Bu desteklerden üyelerimizi faydalandırmak amacı ile böyle bir proje hazırladık ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygun bulundu" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Trakya Bölgesi, Çorlu, Güncel
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