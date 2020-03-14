Çorlu TSO fırsatçılara savaş açtı
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Korona virüs nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarını arttırarak vatandaşları mağdur eden kişi ve kurumlara kaşı sessiz kalmayacaklarını ve hak ettikleri cezaları uygulayacaklarını söyledi.
14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:15
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Korona virüs nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarını arttırarak vatandaşları mağdur eden kişi ve kurumlara kaşı sessiz kalmayacaklarını ve hak ettikleri cezaları uygulayacaklarını söyledi.
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) bahane edilerek bazı ürünlerin fiyatlarında artış görüldüğünü aktaran Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğiz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - TEKİRDAĞ
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) bahane edilerek bazı ürünlerin fiyatlarında artış görüldüğünü aktaran Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğiz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Ekonomi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Ekonomi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Ekonomi
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Ekonomi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu