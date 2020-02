Çorlu TSO Meclis Başkanı Noyan: "Bölgemiz tekstil sektörünün adeta başkenti"

Tekstilde Temiz Üretim Uygulamalarında Yenilikçi Sürdürülebilir Yaklaşımlar Çalıştayı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.Çorlu TSO ve Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi işbirliğinde gerçekleştirilen Tekstilde Temiz Üretim Uygulamalarında Yenilikçi Sürdürülebilir Yaklaşımlar çalıştayına Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan da katıldı. Çalıştayın moderatörlüğünü ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker gerçekleştirdi.Çalıştaya, Can Tekstil Entegre Tesisleri Sürdürülebilirlik Sorumlusu, Proje Yürütücüsü Gözde Abacı, Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, Proje İzleyicisi Prof. Dr. Nilgün Cılız, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Proje Akademik Danışmanı Doç. Dr. Günay Yıldız Töre Intertek Test Hizmetleri A.Ş. Çevre Laboratuvarı Müşteri Yöneticisi, Proje Test Hizmetleri Sağlayıcısı Selvihan Elidüzgün ve Güncel Yazılım şirketi Genel Müdürü Proje Yazılım Hizmet Sağlayıcısı Mustafa Taşdelen sunumlarıyla katılımda bulundu."Sanayimizi geliştirirken çevremizi de koruyacağız"Açılış konuşmasını yapan Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, "Bölgemiz, ülkemizin en önemli sanayi sektörlerinden olan tekstil sektörünün adeta başkenti konumundadır. Ülkemiz sanayisinde lokomotif görevi yapan tekstil sektörü özellikle ihracat ve istihdam nedeniyle en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Maalesef günümüzde ise, tekstil sektörü ile çevre arasında adeta bir tercih algısı oluşturulmaktadır. Özellikle ergene havzası koruma eylem planı çerçevesinde bölgemizde kurulan organize sanayi bölgeleri ve ortak arıtma tesisleri ile derin deşarj projesinin yapımı devletin verdiği kredi ile bölgemiz sanayicileri tarafından yapılmaktadır" dedi.Geçmişte yapılan çevresel yanlışlardan dolayı sanayiyi ve sanayicileri çevreyi kirleten potansiyel suçlu olarak görmek doğru değildir diyen Noyan, "Biz sanayimizi geliştirirken çevremizi de koruyacağız. Özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bugün olduğu gibi üniversite-sanayici işbirliğinin gelişimi doğayı korurken, sanayinin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Değerli katılımcılar yarınlarımız için, özellikle sanayi ve çevre arasında tercih yapmadan, çevreye zarar vermeden sanayimizi geliştirmek zorundayız. Mensubu olduğum Can Tekstil' in üniversite-sanayi işbirliğiyle böylesine önemli bir konuyu gündeme taşımasından onur duyuyor, çalışmanın tekstil sektörü ve çevreye büyük katkı sağlayacağı inancı ile katılımcılara teşekkür ederken, bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ