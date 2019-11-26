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Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu günden güne cazibe merkezi olma yolunda...

Tekirdağ bölgesinde faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve çevrede faaliyet gösteren sanayicilerin katılımıyla düzenlenen toplantı Çorlu TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

26.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:11Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan,
bölgesinde faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve çevrede faaliyet gösteren sanayicilerin katılımıyla düzenlenen toplantı TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ile yöneticiler de katıldı.

Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Eximbank Genel Müdür Yardımcıları, Enis Gültekin ve Erdem Okur, Eximbank Çorlu Şube Müdürü Gökhan Togay Akben, bölgedeki OSB temsilcileri ile Çorlu TSO'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Odamız konum açısından çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Nüfus bakımından çoğu ilden daha fazla nüfusa sahibiz. Çorlu'da 1 Avrupa Serbest Bölgesi, Deri Karma OSB dahil 5 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Halen bölgemizden başta Fransa, Çin, İtalya, İngiltere gibi ülkeler olmak üzere toplamda 29 ülkeye 680 milyon dolar civarı bir ihracat yapılmaktadır. Artan OSB sayıları, İstanbul sanayisinin desantralizasyonu, Asyaport Limanı altyapı bağlantıları, Marmara Bölgesi Altın Ring Projesi, 3.köprü ve 3.havalimanı bağlantı yolları ve hızlı tren projesini de göz önüne aldığımızda Çorlu günden güne cazibe merkezi olma yolunda ilerlemektedir" dedi.

İhracatın artırılmasına ve ihracatın finansmanına yönelik konuların konuşulduğu toplantıda bölge sanayicileriyle istişarelerde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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