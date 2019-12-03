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Çorlulu işadamı Gümüş'ten Tekirdağspor'a 75 bin TL'lik bağış

Tekirdağspor Kulübü'nün önceki gece düzenlenen 52. yıl birlik yemeğinde 592 bin TL bağış toplandığı kaydedildi.

03.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:14Çorlulu işadamı Gümüş'ten Tekirdağspor'a 75 bin TL'lik bağış
Tekirdağspor Kulübü'nün önceki gece düzenlenen 52. yıl birlik yemeğinde 592 bin TL bağış toplandığı kaydedildi. En yüksek bağışı ise 75 bin TL ile Bakkallar Odası Başkanı da olan Çorlulu işadamı Yusuf Gümüş gerçekleştirdi.

Tekirdağ Kulübünün kuruluşunun 52. yıldönümü dolayısıyla önceki gece bir otelde düzenlenen birlik yemeği programı, Tekirdağspor sevdalılarını buluşturdu. Düzenlenen gecenin sonunda kulübe 592 bin TL bağış toplanırken, gecede en yüksek bağışı Çorlu'da yaşayan işadamı Yusuf Gümüş 75 bin TL ile gerçekleştirdi. Gecede 75 bin TL bağışta bulunan Yusuf Gümüş'e, en yüksek bağışı yapan işadamı olması dolayısıyla Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un turnuva maçlarında giydiği imzalı forması hediye edildi.

Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ

Yusuf Gümüş, Çorlu, Spor

Kaynak: İHA

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