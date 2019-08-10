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Çorlulu sporcular Balkan üçüncüsü oldu

Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan Çorlulu sporcular Balkan üçüncüsü oldu.

10.08.2019 11:48 Çorlulu sporcular Balkan üçüncüsü oldu
Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan Çorlulu sporcular Balkan üçüncüsü oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen ve 11 ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Çorlu Önder Yaşam Spor Kulübü sporcuları Muhammet Yiğit Kölemen ve Yusuf Dülgar önemli bir başarı elde etti. Muhammet Yiğit Kölemen 65 kilo Yusuf Dülgar ise 70 kiloda Balkan üçüncüsü olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Balkan üçüncülüğünü elde eden sporcular Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan'ı makamında ziyaret ederek kendilerine destek verdiği için teşekkür ettiler.

Başkan Çolpan da her zaman sporun ve sporcuların destekçisi olduklarını ifade ederek, sporcuları elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik etti. - TEKİRDAĞ

Avrasya, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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