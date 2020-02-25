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Çorlulu yazar Sarıkurt'un yeni kitabı çocuk okurlarıyla buluştu

Daha önce yayınlanan iki kitabı bulunan bu kez de çocuk okurları için yeni bir kitap yazan Çorlulu yazar Emel Sarıkurt'ın yeni kitabı, Kuzey Issız Ada'da düzenlenen imza günü ile tanıtıldı.

25.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:29Çorlulu yazar Sarıkurt'un yeni kitabı çocuk okurlarıyla buluştu
Daha önce yayınlanan iki kitabı bulunan bu kez de çocuk okurları için yeni bir kitap yazan Çorlulu yazar Emel Sarıkurt'ın yeni kitabı, Kuzey Issız Ada'da düzenlenen imza günü ile tanıtıldı. Kitap tanıtımına çocukların ve kitapseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Emel Sarıkurt'un yeni kitabı için Çorlu'da yer alan bir alışveriş merkezindeki bir kitap mağazasında düzenlediği imza gününe yoğun bir katılım oldu. Kısa sürede yayımladığı iki kitabı ile geniş bir okuyucu kitlesine erişen Sarıkurt'ın çocuk okurları için kaleme aldığı Kuzey Issız Ada'da adlı kitabı için düzenlediği imza günü de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İmza gününe Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'da katıldı.

Çorlulu başarılı yazar Emel Sarıkurt'un Çorlu'da düzenlenen ilk imza gününün ardından çeşitli yerlerde düzenlenecek olan kitap fuarları ve imza günlerine katılarak okurları ile buluşacağı kaydedildi.

Çorlulu yazar Emel Sarıkurt gördüğü ilgiden ötürü memnun olduğunu ifade ederek katılım gösteren herkese teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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