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Çorluspor 1947, sağlık sponsorluğu anlaşması yaptı

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947, ilçedeki özel bir hastane ile sağlık sponsorluğu protokolü imzaladı.

18.10.2019 15:41Çorluspor 1947, sağlık sponsorluğu anlaşması yaptı
Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947, ilçedeki özel bir hastane ile sağlık sponsorluğu protokolü imzaladı.
Hastane lobisinde gerçekleştirilen törende, Kulüp Başkanı Murat Yılmaz ile özel hastane başhekimi İbrahim Oktay, bir sezon boyunca geçerli olacak sağlık sponsorluğu protokolünü imza attı.
Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerinin de katıldığı törende konuşan Yılmaz, "Bir sezon boyunca hastanemiz sporcularımızın sağlık sponsoru oldu. Daha önceki yıllarda da bu kurum yine bizim kulübümüze bu tür katkılar sağlamıştı. Kendilerine kulübüm adına teşekkür ediyorum." dedi.
Hastane yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende, Başhekim Oktay'a Çorluspor 1947 forması hediye edildi.

Murat Yılmaz, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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