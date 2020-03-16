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Corona ağzınızdan bulaşmasın

Dt.Pertev Kökdemir Corono virüsünün ağızdan bulaşmaması için koruyucu tedbirler hakkında bilgilendirdi.

16.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:48
Corona ağzınızdan bulaşmasın

Corono ve grip, virüs kökenli hastalıklar olup solunum ve ağız yolu ile bulaşmaktadır. Virüs ile temas eden ellerimizi ağzımıza veya dudaklarımıza değdirmemiz ile bulaşma gerçekleşmektedir. Bu bulaşma sonucu vücut sistemimize giren virüsler hastalığa yol açabilmektedirler.

Ağızdan alınan virüslerin kan sistemimize geçmeden önce yok edilmesi yani kan dolaşımımıza girmemesini sağlamanın önemli olduğunu ifade eden Dt.Kökdemir, ellerimizi temiz tutmamız ve kirliyken ağzımıza sürmememiz konusunda uyardı.

Bunun dışında virüslerin hızlı bir şekilde kan dolaşımına katılmaması için diş etlerimizin sağlığının yerinde olması gerekmektedir. Eğer diş eti iltihabı, yara ya da gözle görülmeyen mikro çatlaklar varsa virüslerin çok hızlı bir şekilde kan dolaşımına katılabileceğini açıklayan Dt.Kökdemir, diş etlerinde kanama veya kızarıklık olan kişilerin gargara kullanmasının faydalı olabileceğini açıkladı. Bu gibi şikayetleri olan kişilerin en yakın zamanda diş hekimine giderek tedavi olmasını önerdi.

Virüs ile temas gerçekleştikten sonra ilk 2 saatin önemli olduğunu belirten Dt.Kökdemir, bu süre içinde ağzımızı gargara ile çalkalar ve sık sık su içersek virüsün hastalığa yol açamadan yok edilebileceğini veya midemize göndererek mide asitleri ile yok olmalarını sağlayabileceğimizi belirtti.

Dt.Kökdemir, ağız ve solunum yolu ile bulaşan virüslere karşı korunmanın sağlıklı diş etleri başladığını vurguladı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sağlık

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