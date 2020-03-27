'Corona'da Bağışıklığı Beklemek Ölümleri Arttırır'
Bağışıklık sistemi ve Biofizik alanında Oxford Üniversitesi ve İsveç'de Carolinsca Enstitüsü'nde çalışan Yardmıcı Doçent Doktor Erdinç Sezgin, Corona'dan kurtulmanın yollarını anlattı.
27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
Bağışıklık sistemi ve Biofizik alanında Oxford Üniversitesi ve İsveç 'de Carolinsca Enstitüsü'nde çalışan Yardmıcı Doçent Doktor Erdinç Sezgin, Corona'dan kurtulmanın yollarını anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com
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