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Corona'da Sevindirici Gelişme! Çin'de Son 24 Saatte Hiç Ölen Olmadı

Corona virüs, ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve bu nedenle de Çin bu virüsün merkez üssü olarak kayıtlara geçmişti.

07.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:51
Corona'da Sevindirici Gelişme! Çin'de Son 24 Saatte Hiç Ölen Olmadı

Corona virüs, ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve bu nedenle de Çin bu virüsün merkez üssü olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede hergün virüs nedeniyle hayatını kaybedenler olurken, yapılan yeni bir açıklama herkesi şaşırttı ve umutlandırdı.


Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1.3 milyonu aştı ve virüse bağlı ölümler de 74 bini geçti. Birçok ülkede salgın giderek daha da tehlikeli bir hal alırken, görünüşe göre Çin'de bunun tam tersi yönde iyi bir gidişat var.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saat içinde ülkede 32 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Fakat ilginç olan şu ki, son 24 saatte corona virüse bağlı ölüm sayısının sıfır olduğu duyuruldu. Yani Ocak ayından bu yana ilk kez ülkede virüs nedeniyle kimsenin hayatını kaybetmediği bir gün yaşandı.


Son 24 Saatte Ölen Yok


Fransız haber ajansı AFP de, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun her gün açıkladığı 'son 24 saatin bilançosu'nu haber bültenine taşıdı. Toplam 81.740 vakanın olduğu ve 3.300'den fazla insanın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Çin'de, son 24 saatte kimsenin ölmediği vurgulandı. AFP, Çin yönetiminin Ocak ayından beri paylaştığı verilere göre, ilk kez virüse bağlı ölümün olmadığı bir gün yaşandığını belirtti.


32 yeni doğrulanmış vaka olduğunu açıklayan Çinli yetkililer, bu vakaların tümünün yurt dışı kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Uzun zaman sonra Çin'de ilk kez virüse bağlı ölümün olmadığı bir gün yaşanması, uluslararası kamuoyunu da umutlandırdı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Teknoloji
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