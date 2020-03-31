Corona Filmi

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Corona, dünya bbüyük bir salgının etkisi altındayken bir apartmanın asansöründe mahsur kalan altı komşunun hikayesini konu ediyor. Coronavirus tüm dünyaya yavaş yavaş yayılmaktadır. İnsanlar panik halinde ne yapacaklarını düşünür. Tam da bu sırada bir apartmanda yaşayan 6 kişi, kendilerini hiç istemeyecekleri bir yerde kapana kısılmış olarak bulur. Apartmanın asansöründe mahsur kalan insanlar, içlerinden birinin corovirüse sahip olup kendilerine enfekte edebileceğinden şüphelenmeye başlar. Çinli kadının öksürmeye başlamasıyla birlikte asansörün ışıkların sönmesi, asansördekilerin kendilerini büyük bir sınavın içinde bulmasına neden olur.Mostafa KeshvariMostafa KeshvariAndrea Stefancikova, Andy Canete, Emy Aneke, Josh Blacker, Richard Lett, Traei Tsai, Zarina SterlingGerilimCoronaGrandMuse Pictures2020Kanadaİngilizce63 dk.GrandMuse Pictures01.01.2070

Kaynak: InterSinema.com