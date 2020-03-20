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Corona Günlerinde Yalnızlığı Paylaşmanın Yolu: #Bizevdeyiz

İzmir Geriatri Derneği ile Ege Tazelenme Üniversitesi'nin #bizevdeyiz etiketiyle sosyal medyada başlattıkları kampanya, hem Corona günlerinde hastalığa karşı önlem almayı, hem de yalnızlık ve can sıkıntısını toplumsal paylaşım ve dayanışmayla aşmayı hedefliyor.

20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
İzmir Geriatri Derneği ile Ege Tazelenme Üniversitesi'nin #bizevdeyiz etiketiyle sosyal medyada başlattıkları kampanya, hem Corona günlerinde hastalığa karşı önlem almayı, hem de yalnızlık ve can sıkıntısını toplumsal paylaşım ve dayanışmayla aşmayı hedefliyor Corona Günlerinde Yalnızlığı Paylaşmanın Yolu: #Bizevdeyiz

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : İzmir, Ege, Güncel

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