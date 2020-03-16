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Corona önlemi

Murat Kurşun, önceki gece sahne aldığı düğünde hijyenik bir ortam oluşturmak ve el temasını engellemek için cerrahi eldiven kullandı.

16.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:00
Corona önlemi



Murat Kurşun, önceki gece sahne aldığı düğünde hijyenik bir ortam oluşturmak ve el temasını engellemek için cerrahi eldiven kullandı. Sahneye çıktığında gelin ve damatı da uyaran Kurşun "Zor bir süreçten geçiyoruz. Corona Virüsü'ne karşı savaş veriyoruz. Bizimle herkes tokalaşıp fotoğraf çektirmek istediği için ben önlemimi almak zorundayım. Yanımda sizin için de eldiven getirdim. Rica ediyorum davetlilerle öpüşmeyin ve eldiven takıp tokalaşın" dedi. Vadi İstanbul Radisson Blu Otel'de dünyaevine giren Yüsranur ve Muhammet Aydın çifti, eldivenlerini takarak tebrikleri kabul etti, pasta kesti ve halay çektiler.& ;



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Magazin

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