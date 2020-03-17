Corona Önlemleri Altındaki Roma'da Bir Türk Aile
Roma'da yaşayan Akgün ailesi yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından eve kapanarak krizin geçmesini bekliyor.
17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Roma 'da yaşayan Akgün ailesi yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından eve kapanarak krizin geçmesini bekliyor. VOA Türkçe'ye konuşan Yaşam Ecem Akgün, eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı başkent Roma'dan gözlemlediği Corona krizi sürecini ve son durumu anlattı
Kaynak: DailyMotion.com
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Güncel
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor