Corona salgınının ekonomik etkilerini devlet desteğiyle atlatacak!

Çin'in Wuhan kentinden neredeyse her kıtaya yayılan corona virüsü,ekonomiyi ve tüm dengeleri alt üst etti. Beklenmedik bir anda gelen ve dünyanın hazırlıksız yakalandığı bu salgın, binlerce kişinin ölümüne sebep olurken ekonomik olarak da çok ciddi yıkımlara yol açtı.

"Ekonomik olarak önemli bir rahatlama sağlayacaktır"

Corona virüs salgını ile ilgili değerlendirmede bulunan Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak; "Tüm dünyayı alarma geçiren ve ülkelerdeki ekonomiyi durma noktasına getiren corona virüs salgını, hepimizi ciddi manada etkilemekte ve ekonomik olarak zor duruma sokmaktadır. Birçok sektör yaşanan bu kriz sebebiyle küçülmekte ve dar boğaza girmektedir. Dünyayı etkisine alan salgın sebebiyle halkımızın büyük bir çoğunluğu gerekmedikçe evden çıkmamaktadır. Dolayısıyla mobilya sektörü başta olmak üzere birçok alanda satışlar büyük oranda düşmektedir. Hiç beklemediğimiz bir anda gelen modern zamanların en büyük salgınına karşı ekonomimizin ayakta kalabilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirler çok değerlidir. Bu kapsamda perakendeden ulaşıma, tekstilden otomotiv sektörün kadar birçok alanda KDV tevkifatı ve SGK primlerinin Nisan, Mayıs, Haziran ödemelerinin 6 ay ertelenmesi önemli bir rahatlama sağlayacaktır" dedi.

"İhracat ve istihdam için önemli adımlar atıldı"

Açıklanan ekonomik tedbirlerin yaşanan duraksamayı önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Davut Karaçak; "Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ertelenmesi ve gerektiğinde devletimiz tarafından ilave finans desteği sağlanması bu zor günlerde hepimiz için önemli bir haberdir. Mobilya sektörü ihracat alanında çok önemli bir aktördür. Bu dönemde yaşanan ve bir süre daha devam edecek ihracattaki duraksamanın önlenmesi adına devletimiz tarafından adımlar atılması biz üretici ve ihracatçılar için çok mühimdir. Bu kapsamdaihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıylaihracatçıya stok finansman desteği verilecek olması hepimiz için sevindiricidir. Aynı zamanda istihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkması ekonomik açıdan yaşanacak problemlerin ve işsizliğin büyümesinin önüne geçecektir" dedi.

Son olarak şunları söyleyen Karaçak; "Yaşadığımız bu olağanüstü durum geride kalacaktır. Bizlere düşen gerekli tedbirleri almak, üretmeye ve çalışmaya devam etmek en önemlisi de birlik olmaktır. Bir olduğumuz sürece atlatamayacağımız hiçbir zorluk yoktur" sözleriyle halka beraberlik çağrısında bulundu.

Kaynak: Bültenler