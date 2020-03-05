Corona virüs neredeyse artık hayatımızın bir parçası oldu, dünya gündemi uzun zamandır corona virüsünün etkisi altında. Öyle ki bu virüsün etkisi dünya siyasetini ve ekonomisini etkilemiş durumda. Özellikle sınır komuşularımız olan birçok ülkede ciddi oranlarda corona belirtileri görülmesi ülkemizde büyük tedirginlik ve korku yarattı. Son olarak Sakarya 'nın Kaynarca ilçesinde ve İstanbul'dan kalkan THY uçağında corona virüs barındıran vatandaşlarımıza rastlanması büyük panik oluşturdu. Türkiye'nin corona virüs kıskacında olduğu bir gerçek. Corona virüs belirtileri neler? Corona virüs tedavisi nasıl yapılır? Korona virüs tedavisi var mı? Merak edilen soruların yanıtlarını uzmanların en güncel bilgilerinden sizler için derledik.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Yayılım gösteren ülkeler

CORONA VİRÜS'TEN KORUNMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Maske takılması

ellerin sık sık yıkanması

öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması gerekir

yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerinizi hiçbir şekilde yüzünüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekir

Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekir

Bağışıklığı güçlendirecek tarzda beslenmek, taze sebze ve meyve tüketmek, bol sıvı alınması, kalabalık ve kapalı alanlarda bulunmamak hastalıktan korunmak için alınacak başlıa önlemlerdendir

CORONA VİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Corona virüs tedavisi şu an için belirli bir tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak coronavirüs ufak önlemler ile korunulan bilen bir hastalıktır. Virüse yakalanan ve tedavide solunum sıkıntısı çeken hastalara solunum desteği verilmesi gerekmektedir. Ateş varsa ateş düşürücü verilmelidir. Antibiyotikler Corona virüs üzerinde etkili değildir. Corona virüsle ilgili etkili bir ilaç yoktur. Virüsün bir aşısı da yoktur. Antibiyotikler de diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi malesef etkili değiller. Antibiyotikler yalnızca bakterilere karşı etkili olmaktadır. Corona virüs enfeksiyonunda grip gibi hastalıklarda ve soğuk algınlığında antibiyotiklerin hiçbir etkisi söz konusu değildir. Corona virüs bayılma ya da buna benzer belirtilere neden olmaz..Genel belirtisi ateş, halsizlik, öksürük, nefes darlığın gibi gribe benzemektedir.