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Corona virüs erkeklerde kısırlığa yol açar mı ?

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç.Dr.Emre Bakırcıoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

24.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:08
Corona virüs erkeklerde kısırlığa yol açar mı ?

Doç.Dr.Emre Bakırcıoğlu ,''Corona virüs etkisinin ülkemizde de hissedildiği ve ne yazık ki her geçen gün virüsten etkilenen kişilerin arttığı bugünlerde virüsün erkeklerin üreme ve cinsel hayatına etki edebileceğine ait bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum.'' dedi.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu sözlerine şöyle devam etti;''Wuhan'da Tongji Tıp Fakültesi Üreme Sağlığı bölümündeki Dr. Li Yufeng yeni Corona virüs enfeksiyonu geçiren ve çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin sperm üretimi ve kalitesinin olumsuz etkilenebileceği bu nedenle değerlendirilmesini önerdiler. Bu rapor hastanenin web sayfasında 10 Mart'ta yayınlandıktan sonra sosyal medyada hızla yayılması üzerine web sayfasından kaldırıldı. Bunun nedeni yeni Korona virüsün testis üzerindeki etkileri konusunda ispatlanmış verilerin henüz yetersiz olduğu şeklinde açıklandı.'' diye belirtti.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu sözlerine şunları ekledi; ''Ancak SARS virüsünde olduğu gibi COVID-19 da aynı reseptörler üzerinden insanda hücrelere giriş yaparak doku hasarına yol açıyorlar. Anjiotensin Konverting Enzim 2 (ACE2) olarak adlandırılan enzim akciğerlerin döşeyen epitel hücreleri gibi vücudumuzda kalp, damar yüzeyi, böbrek, tiroit ve testis gibi birçok organımızda bulunmaktadır. SARS virüsünün insanda bu enzimi bol miktarda içeren testisi tuttuğu ve bunun sonucunda oluşan şiddetli hasarın sperm üretim bozukluğu ve testosteron hormon azalmasına yol açtığı görülmüştür. Teorik olarak aynı enzim üzerinden hücre içerisine girerek hastalığa yol açan COVID-19 virüsünde de bu hastalığa yakalanan ve sonrasında iyileşen erkeklerde SARS virüsündekine benzer sperm üretimi veya testosteron salınımı bozukluğu görülme riski üreme sağlığı uzmanları tarafından düşünülmektedir. İlerleyen süreç içerisinde corona virüsüne yakalanan genç erkeklerde infertilite veya testosteron hormon azalmasına bağlı cinsel sorunlar yaşayıp yaşamadıkları anlaşılacaktır. Bu nedenle bu hastalığı geçiren ve sağlığına kavuşan erkeklerin üreme sağlığı açısından takibi uygun olacaktır'' diye ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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