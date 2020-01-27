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Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! Hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada

81 kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

27.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:02

Çin'in bölgesinden çıkan ve önce ülkedeki diğer kentlere ve sonrasında da birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs ile ilgili dehşete düşüren bir ortaya çıktı.

İZLEYENLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Ölü sayısının 81'e çıktığı ve 3 binden fazla kişinin de enfeksiyonla pençeleştiği salgın hastalığın çıktığı Wuhan'daki bir hastanede çekildiği öne sürülen görüntülerde bir sedyeye bağlı halde olan bir hastanın geçirdiği kriz nöbeti gözler önüne seriliyor. Sosyal medyada kısa sürede elden ele dolaşan video, izleyenleri dehşete düşürdü.

VİRÜSÜN BULAŞTIĞI KİŞİ SAYISI 2 BİN 744'E YÜKSELDİ

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi.

30 BİN KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfeksiyonun bulaştığı kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.

Yeni koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs, Çin'de Pekin ve Şangay kentleri de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları koronavirüsün "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! Hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (14)
RAMAZAN:Alirsan garibin ahini cikarmis aheste aheste.
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ANTEPLİ:Aralarında günahsız insanlar var bu kadar acımasız olmayın yazıktır
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MÜSLÜMAN:ALLAH''IN ADALETİ ELBET GERÇEKLEŞİR ONCA MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE YAPTIĞINIZ ZULÜMLERİN KARŞILIĞINI GÖRÜYORSUNUZ RABBİM DAHADA TİTRETSİN SİZLERİ AMİN
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1 1
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MALATYALI:Öyle demeyin ya yazıktır
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1 0
VOLKAN:YA OF YA BENİM ÇİNDEN GELECEK SİPARİŞLERİM VARDI NAPICAM ŞİMDİ YA OF !!!! BARİ SİPARİŞLERİM GELSEYDİ SONRA ÇIKSAYDI ŞU VİRÜS
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1 5
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MALATYALI:Siparişlerine virüs bulaşmamıştır umarim.
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1 0
MURAT:DOĞU TÜRKİSTAN ZULMÜNDEN DOLAYI ALLAHIN GAZABI ÇETİNDİR. . . . BETER OLUN.
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6 1
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TOLGA:Çin''den gelen uçak, gemi, ticaret vasıtası ne varsa derhal durdurulmalı.
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38 0
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AKM:Tamam.
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ADA:önünüze gelen her pisliği yerseniz
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28 3
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27.01.2020 15:57:51