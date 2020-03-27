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Corona virüsten dolayı nikahlar ertelendi

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Melikgazi Belediyesi'nde kıyılacak olan 170 nikah işlemi ileri bir tarihe ertelendi.

27.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:35
Corona virüsten dolayı nikahlar ertelendi

Nikah törenlerinin ertelediğini şuan kıyılan nikahlarında sadece iki şahit eşliğinde kıyıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mart ve nisan ayında kıyılacak olan 170 nikah korona tedbirleri çerçevesinde ertelendi. Belediyemizde nikah işlemleri sadece eşler ve iki şahit eşliğinde kıyılıyor. Evlenecek çiftler maskeleriyle nikah salonuna gelirken, çiftin yakınları ise salonun dışında bekliyor. Yoğun tedbirlerin alındığı nikah dairesinde nikahı kıyılan çiftelere dezenfekte için kolonya ikram ediliyor. Öte yandan düğün salonlarına nikah memuru gönderilemeyecek. Ayrıca nikah gün ve saatinde değişiklik yapmak isteyen çiftlere kolaylık sağlanacak. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Lütfen aranızdaki sosyal mesafeyi koruyun. Temizlik kurallarına dikkat edip, ellerinizi sürekli yıkayın. Biz tedbirlerimizi artırırsak inşallah bu virüsten kurtulacağız. Unutmayalım tedbirlerismiz koronavirüsten daha güçlüdür." dedi.

Başkan Palancıoğlu, koronavirüs salgınının geçmesi ve hayatın normal akışına kavuşmasının ardından nikah işlemlerinin yeniden eski düzeninde devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Melikgazi, Güncel

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