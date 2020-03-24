Corona virüsten iyileşen İtalyan kadın DW Türkçe'ye konuştu
İtalya Corona virüs ölüm vakalarında salgının başladığı Çin'i geçti.
24.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:46
İtalya Corona virüs ölüm vakalarında salgının başladığı Çin'i geçti. Ülkeden her gün acı haberler geliyor. Peki, iyileşen insanlar neler yaşıyor? Italyan gazeteci Luca Steinmann, DW Türkçe için virüse yakalanıp sonra iyileşen 59 yaşındaki İtalyan Morena ile görüştü.
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Deutsche Welle, Koronavirüs, İtalya, Güncel