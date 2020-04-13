ABD’li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor

Koronavirüsle ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ile karşılaşıyoruz. Bu kez de ABD'nin önde gelen resmi sağlık kurumlarından Salgın Kontrol Altına Alma ve Engelleme Merkezi tarafından hazırlanan rapor, doğru olarak kabul edilen korona önlemlerinin aslında yetersiz kaldığını ortaya çıkardı. Raporda yer alan ifadelerde, virüsün 1 değil 4 metreden bulaşabildiği ve ayakkabılardan da bu hastalığın yayılabileceği bilgileri yer aldı.

VİRÜS 4 METREYE KADAR ERİŞEBİLİYOR

ABD'nin Atlanta şehrinde faaliyet gösteren Salgın Hastalık Kontrol Altına Alma ve Engelleme Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle bir araştırma yaptı. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporda ise koronavirüsten sakınmak için alınan önlemlerin ne kadar yetersiz kaldığı görüldü. Araştırmaya göre 1 metreden bulaşabileceğini bildiğimiz ve sosyal mesafe kuralını buna göre ayarladığımız bilgi yetersiz kaldı. Çünkü uzmanlar, koronavirüs salgınının aslında çok daha uzak mesafelere ulaşabildiğini ortaya çıkardı. Kurumun Artan Bulaşıcı Hastalıklar isimli dergisinde yayınlanan araştırmada, "Havadaki partiküllerin karakteristiği, koronavirüs hastalığının yayılma mesafesinin 4 metre olduğunu ortaya koyuyor." ifadeleri yer aldı.

''AYAKKABI TABANLARI TAŞIYICI GÖREVİ YAPIYOR''

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer gerçekse, salgının çıkış noktası olan Çin'in Wuhan şehrindeki Huoshenshan Hastanesi'nde çalışan doktorların ayakkabılarından alınan örnekler sayesinde aydınlatıldı. Paylaşılan raporda, salgın sürecinde yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorların ayakkabılarından alınan örnekler incelendi. Bu durum, "Yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorlardan alınan örneklerin yarısında koronavirüs çıktı. Dolayısıyla hastane çalışanlarının ayakkabılarının tabanları bir taşıyıcı olarak görev yapabiliyor." açıklamaları yer aldı.