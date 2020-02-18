Corona Virüsü Bornova'da anlatıldı

Ölenlerin büyük kısmının aynı zamanda kanser ve şeker hastası olduğuna dikkat çeken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan İnci, "Korku ve paniğe gerek yok. Corona Virüsü'nden kaynaklı ölümlerinin oranı % 2'nin altında. Hastalığın yayılma hızı da düşüyor, yakında tamamen kontrol altına alınacaktır" diyerek yüreklere su serpti.

Komplo teorilerine inanmayın

Basında ve sosyal medyada yer aldığı boyutta panik yapılacak ve korkulacak bir durum olmadığını öne süren İnci, "Virüsle ilgili aşı çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki yıldan itibaren kullanılacağını düşünüyorum. Corona Virüsü'nün nüfusu kontrol etmek için ortaya çıkartıldığından çamaşır suyunun virüsü öldürdüğüne kadar çok sayıda spekülasyon ve komplo teorisi üretildi. Bu yayınlara lütfen inanmayın, tamamı gerçek dışı" dedi.

Virüs Çin turizmini de vurdu

Yaşananları basında yer alış biçimi ve ekonomik boyutuyla değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Gazeteci Oğuzhan Kavaklı ise "Virüs nedeniyle Çin turizmi tamamen iflas etti. Dünya genelinde pek çok uluslararası kongre ve spor organizasyonu iptal edildi. Olayın, basında ve sosyal medyada yer alma şekli toplumdaki korku ve paniği tetikledi. Özellikle gazetecilerin sorumlulukla hareket etmesi ve uzmanlardan doğru bilgileri alarak haber yapması gerekir" diye konuştu.