Corona Virüsü E-ticareti Salladı
Dünya genelinde Covid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 258'e çıktı.
16.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:04
Bunların 80 bin 932'si Çin'de bulunurken 12 bin 462'si İtalya 'da, 9 bini İran'da, 7 bin 869'u Güney Kore'de, 2 bin 284'ü Fransa 'da, 2 bin 277'si ise İspanya 'da bulunuyor.
Virüsün Türkiye'de de bir hastada görülmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından vatandaş e-ticaret sitelerine akın etti.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Güney Kore, İspanya, Fransa, İtalya, Güncel
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