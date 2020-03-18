Corona Virüsü Filme Konu Oldu
İçinde bulunduğumuz yüz yılın belki de en büyük olayı Corona virüsü salgını. Salgın nedeniyle pek çok ülkede hayat d
18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
İçinde bulunduğumuz yüz yılın belki de en büyük olayı Corona virüsü salgını. Salgın nedeniyle pek çok ülkede hayat durma noktasına geldi.
Gündeme damgasını vuran virüs salgını, şimdi de bir filme konu oluyor. Full Moon Features tarafından, Corona virüsünü konu alan bir film için çekimlere başlandı. Filmin bittiktikten sonra dijital ortamda yayınlanacağı söyleniyor.
Tuvalet Kağıdı, Maskeler, El Dezenfektanları ile Afiş Tasarlandı
Corona Zombies adı verilen filmin henüz fragmanı yayınlanmadı. Ancak filmin afişi sosyal medyada dolaşmaya başladı. Afiş tasarımında, konuya uygun olarak kullanılan el dezenfektanları, maskeler, tuvalet kağıtları dikkat çekiyor.
Filmin Nisan ayında izleyicilerle buluşacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan filmin, bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp izleyicilerle buluşacak olması ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Henüz fragmanı bile çekilmeyen filmin bu kadar kısa sürede tamamlanabilmesinin mümkün olmadığını sosyal medyada söyleyen bir kesim var.
Bakalım Full Moon Features söylediği gibi filmin çekimini bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirebilecek mi?
Gündeme damgasını vuran virüs salgını, şimdi de bir filme konu oluyor. Full Moon Features tarafından, Corona virüsünü konu alan bir film için çekimlere başlandı. Filmin bittiktikten sonra dijital ortamda yayınlanacağı söyleniyor.
Tuvalet Kağıdı, Maskeler, El Dezenfektanları ile Afiş Tasarlandı
Corona Zombies adı verilen filmin henüz fragmanı yayınlanmadı. Ancak filmin afişi sosyal medyada dolaşmaya başladı. Afiş tasarımında, konuya uygun olarak kullanılan el dezenfektanları, maskeler, tuvalet kağıtları dikkat çekiyor.
Filmin Nisan ayında izleyicilerle buluşacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan filmin, bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp izleyicilerle buluşacak olması ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Henüz fragmanı bile çekilmeyen filmin bu kadar kısa sürede tamamlanabilmesinin mümkün olmadığını sosyal medyada söyleyen bir kesim var.
Bakalım Full Moon Features söylediği gibi filmin çekimini bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirebilecek mi?
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Koronavirüs, Teknoloji
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