Corona Virüsü, Gıda Dağıtım Uygulamalarında İndirme Rekoru Kırdırdı
Devam eden corona virüsü salgını nedeniyle, gündelik hayatımız büyük ölçüde değişikliğe uğradı, kısıtlandı. Uzmanlar,
18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Devam eden corona virüsü salgını nedeniyle, gündelik hayatımız büyük ölçüde değişikliğe uğradı, kısıtlandı. Uzmanlar, ısrarla zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, toplu alanlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Hükümetler tarafından, toplantılar, paneller iptal ediliyor. Pek çok şirket, çalışanlarına evden çalışmalarını söylüyor.
Uzmanların uyarılarını dikkate alan kişiler, hayatlarını ev sınırları içerisinde yürütmeye devam ediyor ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. İhtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu internet aracılığı ile karşılamaya çalışıyor. Kişilerin ihtiyaçlarının en büyük bölümünü gıda alışverişleri oluşturuyor. Evden çıkmayan kişiler, bu ihtiyaçlarını karşılamak için cep telefonu uygulamalarına yöneliyor.
Gıda Uygulamasıyla Alışveriş Yapmak Ne Kadar Güvenli?
Yapılan bir araştırma gösteriyor ki corona virüsü salgınıyla beraber gıda dağıtım uygulamaları indirme rekoru kırdı. ABD'de faaliyet gösteren, Instacart, Walmart Grocery ve Shipt gibi gıda dağıtım uygulamaları, Şubat ayından beri sırasıyla %218, %160 ve %124'lük indirme rakamı artışı gösterdiler.
Cep telefonu aracılığıyla istediğiniz her türlü gıda ürününü sipariş verebileceğiniz uygulamaların ise corona virüsü açısından ne kadar sağlıklı olduğu tartışma konusu. Kişiler, alışveriş yapmak için evden çıkmıyor olmalarına rağmen, ürünleri taşıyan kişilerle temasta olmak durumunda kalıyor.
Uzmanların uyarılarını dikkate alan kişiler, hayatlarını ev sınırları içerisinde yürütmeye devam ediyor ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. İhtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu internet aracılığı ile karşılamaya çalışıyor. Kişilerin ihtiyaçlarının en büyük bölümünü gıda alışverişleri oluşturuyor. Evden çıkmayan kişiler, bu ihtiyaçlarını karşılamak için cep telefonu uygulamalarına yöneliyor.
Gıda Uygulamasıyla Alışveriş Yapmak Ne Kadar Güvenli?
Yapılan bir araştırma gösteriyor ki corona virüsü salgınıyla beraber gıda dağıtım uygulamaları indirme rekoru kırdı. ABD'de faaliyet gösteren, Instacart, Walmart Grocery ve Shipt gibi gıda dağıtım uygulamaları, Şubat ayından beri sırasıyla %218, %160 ve %124'lük indirme rakamı artışı gösterdiler.
Cep telefonu aracılığıyla istediğiniz her türlü gıda ürününü sipariş verebileceğiniz uygulamaların ise corona virüsü açısından ne kadar sağlıklı olduğu tartışma konusu. Kişiler, alışveriş yapmak için evden çıkmıyor olmalarına rağmen, ürünleri taşıyan kişilerle temasta olmak durumunda kalıyor.
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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