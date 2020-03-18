Corona Virüsü, İnternet Veri Trafiğini Patlattı
Corona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanan halk, internet veri trafiğinin patlamasına neden oldu.
Uzmanlar salgın nedeniyle zorunlu olmadı
18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Corona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanan halk, internet veri trafiğinin patlamasına neden oldu.
Uzmanlar salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını söylerken, pek çok şirket de çalışanlarını evden çalışmaları için yönlendiriyor. Durum böyle olunca, evde vakit geçirmek durumunda kalan kişiler, hem gündemden haberdar olmak hem de zaman geçirmek için internet kullanımlarını artırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı, virüs salgınından beri veri trafiğinde %30'luk bir artış yaşandığını belirtti. Zorunlu olmadıkça video paylaşımları gibi yüksek veri trafiği gerektirecek içerikler paylaşılmaması gerektiğini belirten Kıraç, herhangi bir acil durumda internetin kullanım dışı kalma tehlikesiyle baş başa kaldıklarını ifade etti.
Her Türlü Önlem Alındı
Yusuf Kıraç, veri trafiğinin artmasıyla ilgili her türlü önlemin alındığını ancak konuyla ilgili halkın da desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yurt dışından da örnekler veren Kıraç, virüs salgınının ülkemize gelmesiyle birlikte görüntülü konuşmaların da arttığına dikkat çekti.
Okulların kapanmasıyla birlikte, uzaktan eğitimin aktif olacağının altını çizen Kıraç, internete en çok öğrencilerin ihtiyaç duyduğunu, gereksiz kullanımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Özellikle video paylaşımlarının yoğun trafiğe neden olduğu belirtilirken, kişilerin normal kullanımlarına devam edebilecekleri ifade edildi.
Uzmanlar salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını söylerken, pek çok şirket de çalışanlarını evden çalışmaları için yönlendiriyor. Durum böyle olunca, evde vakit geçirmek durumunda kalan kişiler, hem gündemden haberdar olmak hem de zaman geçirmek için internet kullanımlarını artırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı, virüs salgınından beri veri trafiğinde %30'luk bir artış yaşandığını belirtti. Zorunlu olmadıkça video paylaşımları gibi yüksek veri trafiği gerektirecek içerikler paylaşılmaması gerektiğini belirten Kıraç, herhangi bir acil durumda internetin kullanım dışı kalma tehlikesiyle baş başa kaldıklarını ifade etti.
Her Türlü Önlem Alındı
Yusuf Kıraç, veri trafiğinin artmasıyla ilgili her türlü önlemin alındığını ancak konuyla ilgili halkın da desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yurt dışından da örnekler veren Kıraç, virüs salgınının ülkemize gelmesiyle birlikte görüntülü konuşmaların da arttığına dikkat çekti.
Okulların kapanmasıyla birlikte, uzaktan eğitimin aktif olacağının altını çizen Kıraç, internete en çok öğrencilerin ihtiyaç duyduğunu, gereksiz kullanımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Özellikle video paylaşımlarının yoğun trafiğe neden olduğu belirtilirken, kişilerin normal kullanımlarına devam edebilecekleri ifade edildi.
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Türk Telekom, Koronavirüs, CEO, Teknoloji
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