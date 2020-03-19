Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Corona Virüsü İstanbul Esnafını Nasıl Etkiledi? - Güncel

Corona Virüsü İstanbul Esnafını Nasıl Etkiledi?

Corona virüsü salgını, Türkiye'nin en büyük metropolünde gündelik hayatı büyük ölçüde etkiledi.

19.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:46
Corona virüsü salgını, Türkiye 'nin en büyük metropolünde gündelik hayatı büyük ölçüde etkiledi. Salgından ekonomik olarak en çok etkilenen kesimlerin başında da esnaf geliyor. VOA Türkçe ekibi İstanbul 'da esnafa mikrofon uzattı ve işlerinin Corona virüsü salgınından nasıl etkilendiğini sordu Corona Virüsü İstanbul Esnafını Nasıl Etkiledi?

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Güncel
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Loading