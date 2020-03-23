Corona Virüsü Online Terapiye Talebi Arttırdı
Corona salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından, psikolojik destek alanlar online terapiyi tercih etmeye başladı.
23.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:47
Corona salgınının Türkiye 'ye de sıçramasının ardından, psikolojik destek alanlar online terapiyi tercih etmeye başladı. Diyarbakır 'da görev yapan Psikolog Duygu Berekatoğlu'ya Türkiye ve başka ülkelerden başvuranlar artık uzaktan destek alıyor
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Diyarbakır, Türkiye, Güncel