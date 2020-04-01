Corona Virüsü Salgını Kadına Şiddeti Arttıracak mı?
Türkiye'de Corona virüsü nedeniyle evde kalınması kadına şiddet endişesini arttırdı.
01.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:46
Türkiye 'de Corona virüsü nedeniyle evde kalınması kadına şiddet endişesini arttırdı. Acil hatların 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı çağrılarını kabul etmeye başlaması da bunda etkili oldu. Kadınların durumunu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, VOA Türkçe'ye değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel