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Corona Virüsü Siber Saldırıları Arttırdı

Corona virüsü nedeniyle evlerinde kalan halk zamanın çoğunu internette geçirdiği gibi ihtiyaçlarını da internetten karşılamaya başladı.

12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:53
Corona Virüsü Siber Saldırıları Arttırdı
Corona virüsü nedeniyle evlerinde kalan halk zamanın çoğunu internette geçirdiği gibi ihtiyaçlarını da internetten karşılamaya başladı. Bu durum internet alışveriş trafiğinde ciddi oranda artışa neden olurken, siber saldırganları da harekete geçirdi. STM ThinkTech tarafından hazırlanan Siber Tehdit Durum Raporu'na göre gerçek zamanlı Corona virüsü haritaları adı altında zararlı yazılımlar içeren uygulamalar bulunuyor. Uygulamalar vasıtasıyla çok sayıda kullanıcının kişisel verileri ele geçiriliyor. Uygulamaları kullanan kişilerin kamera ve mikrofonlarına da erişim sağlanabiliyor.

Güvenilir Kimliğe Sahip Olmayan Uygulamalar Kullanılmamalı

Raporda aynı zamanda, kendisini CİMER Duyuru Grubu olarak tanıtan kişilerden de bahsediliyor. Bu kişilerin, vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber saldırı grubu olduğundan bahsediliyor. Siber saldırganların vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, satmayı hedefledikleri de ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinden organize olarak siber saldırı gerçekleştiren kişiler, dijital ve mobil bankacılığın kullanımında yaşanan artıştan faydalanarak kişisel verileri ele geçiriyor. Raporda kullanıcıların, güvenilir kimliğe sahip olmayan hiçbir uygulamayı kullanmamaları gerektiğinin altı çiziliyor.

Siber saldırganların hedef aldığı bir diğer noktanın ise sürüş asistanı uygulamaları olduğu ifade ediliyor. Güvenli sürüşü tehlikeye atan sahte şerit saldırılarının olabileceği, yanlış hız siniri gösterilebileceği de yayınlanan raporda yer alan tehlikeler arasında.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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