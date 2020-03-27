Corona Virüsü Sözlüğü
2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsü salgınıyla birlikte, birçok yeni terim de haber kaynaklarına ve günlük hayata girdi.
27.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:46
2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsü salgınıyla birlikte, birçok yeni terim de haber kaynaklarına ve günlük hayata girdi. VOA Türkçe, en sık okunan ve duyulan terimleri derledi. Dilge Timoçin ve Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel