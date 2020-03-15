Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs birçok alanda üreticiye darbe vurdu. Salgının en çok etkilediği sektörlerden olan yumurta üreticiliğinde 6 tavuk çiftliği iflas etti, 6 milyon tavuk ise kesime gönderildi.
Tüm dünyada etkisini her geçen gün artıran koronavirüsü salgını yurt dışına ihracat yapan yumurta üreticisini vurdu. Virüs salgını nedeniyle İran, Irak, Azerbaycan, Kuveyt, Katar ve Suriye'ye yumurta gönderemediklerini aktaran Konya Yumurta Üreticileri Başkanı İsmail Saraçoğlu, sektörde iflasların başladığını aktardı.
"YUMURTA SEKTÖRÜ PERİŞAN OLDU"
Türkiye genelinde 6 milyon tavuğun kesime gönderildiğini belirten Saraçoğlu, "Geçtiğimiz yıl Irak Türkiye'den yumurta vb. bazı gıda ürünlerinin alımını durdurmuş ve sektör daralmaya gitmişti. Şimdi de koronavirüs nedeniyle ihracat yaptığımız İran, Suriye, Kuveyt, Katar, Azerbaycan ve diğer ülkelere yumurta gönderemiyoruz. Haftada yaklaşık 280-300 tır yumurtayı ihraç ederdik ama son bir aydır koronavirüsten dolayı sınırlar kapatılınca sektör perişan oldu" dedi.
"YUMURTANIN KOLİSİ 6-7 LİRAYA DÜŞTÜ"
Yurt dışına yumurta gönderemedikleri için yumurta kolisinin ülke içinde 6-7 liraya kadar düştüğünü ifade eden Saraçoğlu "İhracat yapamadığımız için üretim fazlası yumurta ülkede kaldı. Şu an üreticimiz bir yumurtayı 36 kuruşa üretiyor. İhracatta yaşanan sorunlardan dolayı yumurtanın kolisi 6-7 liraya düştü. Şu an yumurtanın kolisinden 3 lira zarar ediyoruz" şeklinde konuştu.
"6 MİLYON TAVUK KESİME GÖNDERİLDİ"
Yaşanan ihracat sorunlardan dolayı yaklaşık 6 milyona yakın tavuğun kesime gönderildiğini aktaran Saraçoğlu, "Yumurtaları ihraç edemememizin yanında tavuklarımız için gerekli besin ürünlerini de yurt dışından ithal edemiyoruz. Tavuklarını besleyemeyen üreticimiz Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon tavuğu kesime gönderdi.
6 BÜYÜK TAVUK ÇİFTLİĞİ İFLAS ETTİ
Yumurta sektöründe bu sorunlar devam ederse 110 milyon olan tavuk varlığımız 100 milyonun altına düşer. Şu an benim bildiğim kadarıyla son bir ay içerisinde 6 büyük tavuk çiftliği kapatıldı. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı. Eğer süreç bu şekilde devam ederse iflasların ardı arkası kesilmez" ifadelerini kullandı.