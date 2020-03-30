Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Corona virüsüne karşı online şölen

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen İzmir Değişim Şöleni, Corona Virüsü nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 3 ile 5 Nisan tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

30.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:57
Corona virüsüne karşı online şölen

Online İzmir Değişim Şöleni'nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 6 enerji merkezi çalışması yer alacak.

"Değişim Mutluluğunu Yaşa" sloganını taşıyan şölende katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Üç gün boyunca online olarak devam edecek olan İzmir Şöleni'nde, altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

İzmir Değişim Şöleni organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: "Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır."

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın kurs tarihinin ise 20-27 Nisan olduğu ifade edildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Corona virüsüne karşı online şölen - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım Haberler
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım

Son Dakika Güncel Haberleri

15:04: Akçakoca'da girişlere sıkı denetim - Haber 15:04: Gülnarlı kadınlar maske üretiyor - Haber 15:04: Başkan Er'den HDP milletvekilline tepki - Haber 15:04: Tersanelere gelen gemiler Altınova açıklarında bekliyor - Haber 15:04: Gençlik merkezinde üretilen maskeler teslim edildi - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler