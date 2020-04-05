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Corona Virüsüyle İlgili Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

Son 24 saat içerisinde Corona virüsüyle mücadele kapsamında ne gibi kararlar alındı, Corona virüsü vakaları hangi sayılara ulaştı?

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Corona Virüsü Vakaları listesine göre son 24 saat içerisinde 76 vaka öldü.

05.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
Corona Virüsüyle İlgili Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
Son 24 saat içerisinde Corona virüsüyle mücadele kapsamında ne gibi kararlar alındı, Corona virüsü vakaları hangi sayılara ulaştı?

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Corona Virüsü Vakaları listesine göre son 24 saat içerisinde 76 vaka öldü. Toplam ölü sayısı 501'e ulaştı.
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin yanı sıra 1 Ocak 2020 ve sonrasında doğan kişiler için de sokağa çıkma yasağı getirildi.
Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden bir diğer ise 30 büyükşehir için araç giriş-çıkış yasağı oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada bir ilimizde kavgaya karışan kişilere, başka bir ilimizde ise kumar oynayan kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildiğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre Corona virüsüyle mücadele kapsamında yoğun bakım tedavi ücretlerinin devlet tarafından karşılanan kısmı 2 katına çıkarıldı.

Kendi İmkanlarımızla Maske, Tulum ve Dezenfektan Üretimi Başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de kendi imkanlarımızı kullanarak maske, tulum ve hijyenik ekipman üretimine başlandığını belirtti. 1 hafta içinde toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum ve 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretiliyor.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 milyon TL bağışta bulundu.
Bir Yargıtay üyesinde Corona virüsü tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan Yargıtay üyesi hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, sağlık durumunun iyi olduğunu, şimdiye kadar Yargıtay kurulunda sadece 1 kişide Corona virüsü görüldüğünü ifade etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim başlatıldı.
Toplu taşımalarda maske zorunlu hale getirildi. Ankara polisi toplu taşıma kullanan vatandaşların kurala uyup uymadığını denetlerken, Ankara Büyükşehir belediyesi vatandaşlara maske dağıttı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Corona Virüsüyle İlgili Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler - Haberler

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