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Corona'ya karşı şehir içi toplu taşıma araçları denetleniyor

Corona Virüs'le (COVID-19) mücadele kapsamında vatandaşların sosyal izalasyon kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı engelleniyor.

25.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:42
Corona'ya karşı şehir içi toplu taşıma araçları denetleniyor

TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU ALIMI ENGELLENİYOR

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bölgesel olarak başlayan ve kısa süre içinde küresel bir salgın haline dönüşerek dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs kapsamında tedbir ve önlemler artırılırken Türkiye de enfeksiyonun yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge gereğince, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde şehir içinde vatandaşa toplu ulaşım hizmeti veren araçlarda ayakta yolcu alımının önüne geçiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlere Büyükşehir Belediyesi 60 kişilik ekibiyle destek vererek vatandaşın daha huzurlu bir yolculuk yapmasını sağlamayı amaçlarken enfeksiyonun bulaşma riski de azaltılıyor.

Öte yandan tıp dünyası tarafından sık sık dile getirilen sosyal mesafe kavramı, salgının enfekte olmuş bir insan öksürüğünden havaya saçılan virüs yüklü zerreciklerle kolaylıkla bulaşmasından dolayı bu önlem hayati önem taşıyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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