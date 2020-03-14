Coronavirüs günlükleri: Vuhan'da virüs kapan bir hemşirenin karantina altında yaşamı
Dünyada hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan'da iki film yapımcısı, karantina altında yaşamı kaydetti.
14.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:50
Dünyada hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan'da iki film yapımcısı, karantina altında yaşamı kaydetti.
Yapımcılardan biri hemşire olan eşi, haftalarca hastalıkla süren bir mücadele yaşadı.
Görüntüler, hastalığın ev yaşantısına nasıl yansıdığı noktasında da aydınlatıcı oldu.
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