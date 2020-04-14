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Coronavirüs İçin Toplandılar! Ortak Çalışmada Türkiye de Var

Coronavirüs (covid-19) salgını son hızla devam ederken birçok ülke de aşı ve benzeri çözüm arayışına girdi.

14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
Coronavirüs İçin Toplandılar! Ortak Çalışmada Türkiye de Var
Coronavirüs (covid-19) salgını son hızla devam ederken birçok ülke de aşı ve benzeri çözüm arayışına girdi. Hatta ülkeler, daha etkili ve daha hızlı bir çözüm bulabilmek için güçlerini birleştiriyor.

Bu amaçla, aralarında Türkiye 'nin de bulunduğu 22 ülke bir araya gelerek ortak bir konsorsiyum oluşturdu. Konsorsiyum, coronavirüs'ün sebep olduğu hastalığın genetik temellerini araştıracak ve farklı kişilerin genom dizilimlerini inceleyecek.

Genetik Yapılar İncelenecek

Yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilimlerinin incelenmesiyle covid-19'un genetik şifrelerinin ortaya çıkarılması ve bu sayede hastalığın daha iyi anlaşılması hedefleniyor. Coronavirüs'e hiç yakalanmayan bireyleri de inceleyecek olan araştırmacılar, hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmek istiyor.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, "Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. 50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Genetik, Türkiye, Teknoloji
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