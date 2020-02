Coronavirus salgını havayolu seyahati yapan herkesi endişelendiriyor

Uçuş Hekimi Dr. Meltem Ayran, coronavirus salgınının havayolu seyahati yapan herkesi endişelendirdiğini söyledi.Uçuş Hekimi Dr. Meltem Ayran, "Yakın zamanda seyahat ettiyseniz eğer etrafınızda birçok maskeli kişi görecek, gittiğiniz ülkeye göre de havalimanlarında güvenlik önlemleriyle karşılaşacaksınız. Öncelikle salgının merkezi Çin' in Wuhan/ Hubei şehri. Dolayısıyla hastalığın bulaşma riski Hubei' den Çin'e Çin'den diğer ülkelere doğru azalıyor. Türkiye bu anlamda risk altındaki bir bölge değil. Virüsler yeni virüslerle, yeni ortamlarla karşılaştıklarında değişim geçirirler, o yüzden virüslere karşı bağışıklık sağlamamız zor, geliştirilen aşılar bir sonraki jenerasyon virüse karşı büyük ihtimalle koruyucu olmuyor. Bu yılın virüsü, '2019 Novel Coronavirus'" dedi.CDC'nin ( Centers for Disease Control and Prevention ) hasta olmayan kişilere maske kullanımını önermediğini ifade eden Dr. Ayran, "Mesleğim gereği sık seyahat eden biriyim, dün Amsterdam'dan İstanbul havalimanına uçtum, hem uçakta hem havalimanında birçok maskeli kişi gördüm. Maskeler çeşitlilik gösteriyordu, 3M filtreli maskelerden, yanları açık basit maskelere, boyuna asılmış yada burnu açıkta bırakan tiplere kadar. Geçen hafta kız kardeşimle Beyoğlu' nda bir kafede otururken farkında olmadan 3M filtreli maske takan bir Uzakdoğulunun yanına oturmuşum, kız kardeşim görünce irkildi, kişiyi gözlemlediğimde hasta birisine benzemiyordu ama sonuçta ikimizde tedirgin olduk. Aslında bu maskeler fayda yerine endişe oluşturuyor. Uçakta yanınıza oturan kişinin maskeli olması yol boyunca endişe semalarında terleten sortieler yaptırabilir. Evet katılıyorum, bence de maskeler provoke edici. CDC' nin önerisi sadece hasta olan kişilerin ya da hastalarla karşılaşan sağlık profesyonellerinin maske kullanımı, hasta olan kişi bu maskeyi kullanarak üst solunum yollarından çıkan sekresyonların başkalarına bulaşma riskini azaltmış olur. Hasta olan kişinin öksürmesi, hapşırması, burnunu temizlemesi gibi durumlarda havada olan virüs partiküllerini soluma riskiniz o kişiye 2 metre kadar yakın olduğunuzda artıyor" diye konuştu.Dr. Ayran, hasta kişinin eliyle yüzeylere dokunmasının ve bir başkasının o alanlara eliyle temas edip daha sonra elini ağzına burnuna götürerek virüsü solunum yollarına taşıyıp hastalanması ihtimali kesin olmamasına rağmen, bu riskin var olduğunu düşünerek önlemler hakkında şu bilgileri verdi:"Hasta olan insanlarla yakın kontakta olmayın, kirli ellerle yüzünüze ağzınıza burnunuza dokunmayın, hasta iseniz evde durun dışarı çakmayın, hapşırma, öksürme durumunuzda mendille mutlaka kapatın ki dışarıya partiküller yayılmasın, mendili çöpe atın, ellerinizi en az 20 sn. Sabunla yıkayın, eğer su ve sabuna ulaşamıyorsanız en az (yüzde 60 alkol içeren) temizleyici mendiller kullanabilirsiniz. Şu sıralar Çin' e seyahat etmeniz gerekiyorsa iki kez düşünmenizi tavsiye ederim."