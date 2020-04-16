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Coronavirüs'te Tam Karantina Gerekli mi Prof. Dr. Selva Demiralp Açıkladı

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, coronavirüsün ekonomi üzerindeki etkileri üzerinde önemli açıklamalarda bulundu.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
Coronavirüs'te Tam Karantina Gerekli mi Prof. Dr. Selva Demiralp Açıkladı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, coronavirüsün ekonomi üzerindeki etkileri üzerinde önemli açıklamalarda bulundu. Demiralp, ekonomideki hasarı en aza indirmek için bir aylık tam karantina ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomiyi Ne Kadar Etkiliyor?

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Koç Üniversitesi'nden Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş, Muhammed Ali Yıldırım ve University of Maryland'den Şebnem Kalemli Özcan ile birlikte coronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini araştırdı.

Demiralp, "Ekonomi üzerinde en az hasar, ülke çapında uygulanacak bir aylık tam karantina uygulaması ile mümkün." dedi. Tam karantinaya geçmeden gecikme maliyetinin çok büyük olacağını belirten Demiralp şunları söyledi:

"Araştırmamızdan çıkan en önemli sonuçlardan birini tekrarlayacak olursak: Başarılı bir şekilde uygulanacak tam karantina uygulaması, virüsü en hızlı şekilde kontrol altına almak sureti ile en düşük ekonomik maliyeti sağlıyor. 'Tam karantina' senaryosunda sadece en gerekli olan sektörlerin açık olduğunu varsayıyoruz. Karantinanın başarılı olması için Güney Kore benzeri bir uygulama ile hasta olanların sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Toplam vaka sayısı 3000'e indiği zaman salgının kontrol altına alındığını, mevcut vakaların başarıyla takip edilebileceğini ve hayatın normale dönebileceğini varsayıyoruz."

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koç Üniversitesi, Karantina, Ekonomi, Teknoloji
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