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Coronavirüsten en çok Asya ekonomileri etkilendi

Ulaslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investors Service tarafından hazırlanan yeni raporda, coronavirüs salgınından en çok Asya - Pasifik ülkeleri ekonomilerinin etkilendiğine dikkat çekildi.

11.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:27Coronavirüsten en çok Asya ekonomileri etkilendi

Ulaslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investors Service tarafından hazırlanan yeni raporda, coronavirüs salgınından en çok - Pasifik ülkeleri ekonomilerinin etkilendiğine dikkat çekildi.

Moody's'in Salı günü açıkladığı, coronavirüs salgınının küresel düzeydedeki potansiyel ekonomik etkilerinin incelendiği raporda, Çin ile çok yakın ticari ilişkileri olan Asya - Pasifik ülkeleri ekonomilerinin, Avrupa ya da Amerika ülkelerine göre, coronavirüs etkisine daha çok açık ülkeler olduğuna dikkat çekildi.

Moody's raporunda, "Uzun bir sürüye yayılması durumunda, virüs salgını, üretim zincirini bozabilir, emtia fiyatlarındaki düşüşleri artırabilir ve ekonomi üzerinde belirgin ikincil derecede olumsuz etkiler yaratabilir" uyarısı yapıldı ve salgının Çin'in büyümesi üzerinde yaratacğı risklerden genel olarak küresel ekonominin zarar göreceği vurgulandı.

Raporda ayrıca, coronavirüs salgınının önlenilmesinin ardından normal ekonomik aktivitenin başlamasından sonra dahi ekonom üzerindeki olumsuz etkilerinin bir süre daha etkili olacağı uyarısı yapıldı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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